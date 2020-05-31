Полиция и органы опеки силой изъяли детей у женщины под Оренбургом

https://static.news.ru/photo/821ec93a-a32b-11ea-ba31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Оренбургской области организована проверка по факту изъятия детей из семьи органами опеки и полицией. Инцидент произошёл в посёлке Тюльпанный Домбаровского района.

По данным местных СМИ, многодетная семья обратилась к властям из-за аварийного состояния дома. Контролирующие органы решили изъять детей из семьи, поскольку посчитали условия их проживания опасными для жизни.

Ситуация находится на контроле у уполномоченного по правам ребёнка в Оренбургской области Анжелики Линьковой.

Мы всё выясняем, занимаемся. Дети сейчас находятся в учреждении. Ситуация на контроле. В ней нужно разбираться. Посмотрим, — рассказала чиновник изданию «Подъём».

NEWS.ru писал, что в Башкирии мать ребёнка-маугли лишили родительских прав. Её сын не умел говорить. Женщина злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием ребёнка.

В Кисловодске у 44-летней женщины забрали ребёнка из-за физического истощения. Вес девочки не достигал семи килограммов, у ребёнка был понижен гемоглобин. По данным СМИ, женщина состояла в секте, где «питаются овощами и энергией».

Ранее жительница Москвы избила своего сына из-за того, что он не слушался во время выполнения домашней работы. К врачам ребёнка привёз отец. Медики диагностировали у мальчика множество синяков и ссадин на голове и теле.