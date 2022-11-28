Глава «Невской косметики» умер через десять дней после ухода с поста Миллиардер Плесовских умер через десять дней после ухода с поста главы «Невской косметики»

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Миллиардер Владимир Плесовских, возглавлявший компанию «Невская косметика», скончался после тяжелой болезни, сообщила его жена Любовь в интервью «Невским Новостям». По ее словам, супруг занимал пост гендиректора предприятия с 1990-х годов, однако покинул его 10 ноября, а 21 ноября ушел из жизни.

Муж покинул пост главы еще 10 ноября из-за тяжелого состояния. Он до последнего не хотел уходить с работы. Но тяжелая болезнь заставила, 21 ноября его не стало, — сказала вдова.

Теперь руководить предприятием будет другой совладелец Виктор Кононов.

«Невская косметика» входит в тройку крупнейших представителей отрасли в России. В 2021 году доход компании составил 11,65 млрд рублей. На предприятии производят продукцию под брендами «Ушастый нянь», Sarma, «Новый Жемчуг» и другие. В 2019 году предприятие отметило 180 лет со дня основания.

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До этого в возрасте 98 лет умер миллиардер Стэнли Хо. Построивший в Макао империю казино Стэнли Хо был известен как король азартных игр. Он стал доминировать в игорном бизнесе после того, как в 1961 году получил монопольную лицензию. Она перестала действовать в 2001 году, однако конкуренция лишь подтолкнула к развитию, состояние Хо возросло.