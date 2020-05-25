Умер миллиардер Стэнли Хо

https://static.news.ru/photo/88c7f8da-9f1e-11ea-ae26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Миллиардер Стэнли Хо скончался в возрасте 98 лет. О смерти предпринимателя сообщила его дочь Пэнси.

Построивший в Макао империю казино Стэнли Хо был известен как король азартных игр. Он стал доминировать в игорном бизнесе после того, как в 1961 году получил монопольную лицензию. Она перестала действовать в 2001 году, однако конкуренция лишь подтолкнула к развитию, и состояние Хо возросло.

В 2000 году Стэнли Хо потратил $30 млн на открытие казино в Пхеньяне. В настоящее время его компания SJM Holdings контролирует 20 казино в Макао, отмечает Bloomberg.

NEWS.ru писал, что в феврале из-за эпидемии коронавируса казино в Макао закрывались на две недели. После возобновления работы заведения открылись на 30% своей мощности.