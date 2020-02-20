https://static.news.ru/photo/2fea620c-53a6-11ea-9f4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CASTELLO-FERBOS /GODONG/Global Look Press

Власти Макао разрешили 29 игорным заведениям вновь открыть свои двери для посетителей. Казино в специальном административном районе Китая были закрыты из-за вспышки коронавируса.

Отмечается, что заведения будут работать на 30% своей мощности и должны будут придерживаться новых рекомендаций. Все сотрудники казино должны надевать маски или же держать метровую дистанцию, особенно при общении с кем-либо. Людям с жаром или сильным кашлем вход внутрь будет закрыт, отмечает CNN.

Пристально следить за ситуацией будут сотрудники Бюро здравоохранения Макао.

Ранее глава исполнительной власти Макао Хэ Ичэн заявил, что решение закрыть казино на две недели было принято в интересах жителей, писал NEWS.ru.