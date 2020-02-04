https://static.news.ru/photo/7634d212-4710-11ea-bc9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Zuorong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти специального административного района Китая Макао приняли решение на полмесяца остановить работу игорной индустрии на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

Глава исполнительной власти Макао Хэ Ичэн подчеркнул, что район «всё ещё может противостоять экономическим потерям». Чиновник назвал решение трудным, пояснив, что оно было принято в интересах жителей.

Как писал NEWS.ru, число жертв нового типа коронавируса возросло до 427 человек. При этом 425 смертей были зафиксированы в Китае, одна — в Гонконге, ещё одна — на Филиппинах.