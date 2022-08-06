В США умер миллиардер Роберт Бакман, обвиненный в уклонении от налогов

Американский миллиардер Роберт Брокман, который разработал программное обеспечение для автодилеров, умер в возрасте 81 года. В 2020 году он стал участником крупнейшего в истории США дела об уклонении от уплаты налогов с доходов на рекордную сумму в $2 млрд. В последние годы жизни бизнесмен страдал от деменции и находился на домашнем хосписе, сообщает Forbes.

Обвинения против Брокмана были связаны с его инвестициями в компанию Vista Equity Partners бизнесмена Роберта Смита — самого богатого чернокожего миллиардера США. Прокуроры утверждали, что Брокман использовал сеть офшорных компаний, чтобы скрыть от налоговой доходы на $2 млрд, по большей части полученные от вложений в Vista, — говорится в сообщении.

В частности, он использовал эти доходы, чтобы купить рыбацкий дом, частный самолет и 60-метровую яхту. Однако Брокман свою вину не признал. Несмотря на диагноз, в мае этого года суд постановил, что он является дееспособным и может участвовать в судебном процессе.

Отмечается, что в 1970-х предприниматель создал программу, которая позволяла автомобильным дилерам управлять практически всеми аспектами их работы. Она совершила революцию в этой отрасли — Брокман получил больше десятка патентов и сделал свою компанию Reynolds & Reynolds бизнесом с 5000 сотрудников и стоимостью около $5 млрд. Его состояние оценивается в $4,7 млрд, которые могут поделить между собой его 53-летняя жена Дороти Брокман, сын Роберт Брокман, его жена и их двое детей.

Ранее в возрасте 98 лет умер миллиардер Стэнли Хо. О смерти предпринимателя сообщила его дочь Пэнси. Построивший в Макао империю казино, Стэнли Хо был известен как король азартных игр. Он стал доминировать в игорном бизнесе после того, как в 1961 году получил монопольную лицензию. Она перестала действовать в 2001 году, однако конкуренция лишь подтолкнула к развитию, и состояние Хо возросло.