Глава Минздрава Башкирии попросил врачей частных клиник о помощи

https://static.news.ru/photo/b64b018e-33a3-11eb-9880-fa163e074e61_660.jpg Максим Забелин Фото: pravitelstvorb.ru

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин попросил специалистов из частных клиник подрабатывать в государственных медучреждениях для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом.

По его словам, в республике наблюдается непростая ситуация с кадрами, при этом с марта 2020 года весь штат государственных больниц борется с COVID-19 и его последствиями.

Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть, а об отпусках даже не вспоминают, понимая всю ситуацию вокруг, — подчеркнул он.

Забелин рассказал, что студентов медвузов и колледжей направили на помощь, однако свободных рук всё равно не хватает. В настоящее время больницы, поликлиники и бригады скорой помощи испытывают острую необходимость во врачах, медсёстрах и санитарах, поэтому подработка даже на неполный рабочий день станет внушительным вкладом в борьбу с пандемией.

Вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными стимулирующими выплатами, но главное, что сообща мы сможем спасти большее количество жизней, — отметил глава Минздрава, добавив, что это также позволит грамотно и в полном объёме продолжить плановое лечение других патологий.

Он уточнил, что медики из частных клиник, готовые оказать помощь, могут обратиться по вопросам трудоустройства в кадровые службы больниц региона.

Согласно последним данным, в Башкирии коронавирусом заражены более 14 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что жителю Новосибирска, больному коронавирусной инфекцией и туберкулёзом, отказали в оказании медицинской помощи, высадив его на улицу прямо из кареты скорой помощи. Сотрудники медбригады аргументировали это тем, что в больницах нет свободных мест. Региональный Росздравнадзор инициировал проверки.