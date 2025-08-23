Гибель двух батальонов ВСУ в Краматорске попала на видео

Появилось видео гибели двух батальонов ВСУ в городе Краматорск Донецкой Народной Республики. Как сообщил Telegram-канал «Изнанка», в ночь на 23 августа там был уничтожен пункт постоянной дислокации 156-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Отмечается, что помимо ликвидации двух украинских батальонно-тактических групп был уничтожен командный пункт и склады этого подразделения рядом с поселком Шабельковка, недалеко от Краматорска. По данным источника, российская армия нанесла удар корректируемыми авиационными бомбами, двумя баллистическими ракетами «Искандер» и десятками «Гераней».

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что в районе Славянска и Краматорска зафиксирована серия мощных ударов фугасными авиабомбами. По его словам, произошло более шести взрывов.

До этого стало известно, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Минобороны России эту информацию также не комментировало.