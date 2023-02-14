Фура с зажигалками сгорела и создала 10-километровую пробку в Подмосковье

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Движение по Симферопольскому шоссе в районе подмосковного Чехова затруднено из-за возгорания фуры с зажигалками, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Образовалась пробка более 10 км в обе стороны, перекрыты две полосы. На данный момент информации о пострадавших нет.

Грузовой автомобиль (груженный бытовыми зажигалками) врезался в ограждение и загорелся в городе Чехове Московской области, — говорится в сообщении.

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