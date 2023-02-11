Двое мужчин погибли в ДТП с грузовиками в Новгородской области

Фото: Отдел ГИБДД «Новгородский»

Двое мужчин погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на скоростной платной трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, сообщается на странице региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте». От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте до приезда скорой. Авария произошла 11 февраля в 16:27 на 542-м км трассы в Новгородском районе.

Водитель-мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, совершил столкновение со стоящим в зоне отдыха большегрузным транспортным средством. После удара автомобиль Nissan Pathfinder по инерции продолжил движение и совершил столкновение с другим стоящим большегрузным транспортным средством, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах с места ДТП показан искореженный кузов легковушки.

Ранее в Рязанской области автомобиль Lada Priora столкнулся с тягачом. ДТП произошло на трассе М-6 «Каспий» в Михайловском районе. В результате погибли четыре человека — водитель и трое пассажиров легковушки. Обстоятельства аварии выясняются, устанавливаются личности всех участников.