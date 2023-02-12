Tesla «поцеловалась» с фонарным столбом в Москве «112»: два человека пострадали в ДТП с Tesla на Волгоградском проспекте Москвы

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием автомобилей Tesla и Peugeot

В Москве водитель Tesla столкнулся с другой машиной и влетел в фонарный столб, в результате пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «112». Дептранс Москвы уточнил, что авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома 181, корпус 1. На месте работают оперативные службы. Движение в районе ДТП затруднено, водителям рекомендовано объезжать данный участок.

На кадрах с места можно увидеть, что от столкновения со столбом передняя часть кузова Tesla буквально сложилась. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, дежурят несколько бригад скорой помощи.

Второй машины, с которой столкнулся электромобиль, на кадрах не показано. Обстоятельства ДТП выясняются. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в Новгородской области на скоростной трассе «Нева» двое мужчин погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками. Водитель и пассажир легкового авто скончались на месте еще до приезда скорой помощи. В ГИБДД сообщили, что 32-летний водитель Nissan Pathfinder столкнулся с большегрузом, стоящим в зоне отдыха, после удара машина по инерции продолжила движение и столкнулась с другим тягачом.