ФСБ показала видео с признаниями совершивших поджоги и диверсии россиян

ФСБ опубликовала видеозаписи с признаниями россиян, выполнявших диверсии по заданиям украинских спецслужб, передает РИА Новости. На кадрах задержанные рассказывают, как стали жертвами телефонных мошенников, а затем — исполнителями поджогов автомобилей сотрудников силовых ведомств и повреждения линий электропередачи.

Ранее стало известно, что все четверо — граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения. По данным Центра общественных связей ФСБ, они вели разведку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, осуществляли фото- и видеосъемку. Их завербовали лица, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, под предлогом «проверки антитеррористической защищенности».

До этого все участники дела были обмануты: они перевели крупные суммы — до 1,5 млн рублей — на «безопасные счета», после чего их начали шантажировать. Возбуждены уголовные дела, задержанным может грозить до 20 лет лишения свободы. Операции по их задержанию прошли в Челябинской, Ивановской и Тульской областях.