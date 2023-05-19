Элитный отель Marton Palace загорелся в центре Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Калининграда произошел пожар в элитном отеле Marton Palace, огонь распространился на площади 100 кв. м, передает РИА Новости. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как пламя распространилось по всей высоте здания. На месте работают сотрудники пожарных служб.

О причинах ЧП и пострадавших пока не сообщается. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Пожарные расчеты тушат пожар в отеле Marton на улице Богдана Хмельницкого, отель горит на площади 100 квадратных метров, пожару присвоен второй уровень сложности, — говорится в сообщении.

15 мая в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. По данным МЧС, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.

До этого в Тольятти потушили пожар на площади 20 тысяч квадратных метров в покрасочном цехе спустя сутки. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, позже она выросла в 20 раз.