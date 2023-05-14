В Тольятти полностью потушили крупный пожар в покрасочном цехе

Фото: МЧС России по Самарской области

В Тольятти полностью потушили пожар на площади 20 тысяч квадратных метров в покрасочном цехе спустя сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, позже она выросла в 20 раз.

В 20:33 по местному времени (19:33 мск) пожар в Тольятти ликвидирован, — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС пояснили, что в 22:22 по местному времени (21:22 мск) 13 мая было получено сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия в Тольятти по адресу: Поволжское шоссе, 3. Была проведена эвакуация 15 человек, никто не пострадал.

Согласно данным МЧС РФ, площадь пожара достигла 20 тысяч квадратных метров. На площади 5 тысяч квадратных метров обрушилась кровля. В тушении пожара участвовали два пожарных поезда. В 03:46 в воскресенье (02:46 мск) пожар был локализован на площади 20 тысяч квадратных метров.

До этого в подмосковном Дзержинском вспыхнул мощный пожар на территории складских помещений, расположенных на улице Садовой. Известно, что их сдают в аренду. По предварительным данным, очаг возгорания находится на складе использованных покрышек. По словам очевидцев, объект загорелся на территории местной ТЭЦ. Клубы черного дыма видны за несколько километров от места возгорания.