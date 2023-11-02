Экс-депутата в Ярославле арестовали за поджог ресторана Суд арестовал ярославского экс-депутата за поджог ресторана и покушение на убийство

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Кировский районный суд Ярославля отправил под арест на два месяца бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, обвиняемого в поджоге ресторана в центре города и покушении на убийство, передает корреспондент РИА Новости. Адвокат Александр Толянин сообщил журналистам, что защита ходатайствовала о домашнем аресте, в частности, из-за того, что у подзащитного двое маленьких детей.

Избрать обвиняемому Соколову Дмитрию Сергеевичу... меру пресечения в виде заключения под стражу, — сказал судья.

В начале судебного заседания Соколов сообщил суду, что исполнял обязанности директора в АО «Ярмарки Дзержинского района», но с ним сегодня расторгли трудовой договор. Адвокат заявил, что причина поступка его подзащитного — «исключительно личная». Это личная неприязнь к людям, «которые имеют отношение к заведению», уточнил адвокат.

Инцидент произошел в заведении, расположенном на Первомайском бульваре. Предполагается, что злоумышленник закинул в окно «коктейль Молотова», после чего скрылся с места преступления. В результате поджога пламя охватило практически все помещение. Пострадавшей от пожара стала 37-летняя посетительница кафе, она получила ожоги 25% тела. Остальные посетители были эвакуированы из горящего здания и не получили серьезных травм или ожогов.