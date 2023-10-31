В Ярославле подожгли кафе с посетителями внутри

Фото: МЧС РФ

Посетительница кафе в Ярославле получила сильные ожоги в результате поджога заведения, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, неизвестный злоумышленник закинул в окно кафе бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Пострадавшая была госпитализирована, сотрудники полиции разыскивают поджигателя.

Инцидент произошел в заведении, расположенном на Первомайском бульваре. Предполагается, что злоумышленник закинул в окно «коктейль Молотова», после чего скрылся с места преступления. В результате поджога пламя охватило практически все помещение. Пострадавшей от пожара стала 37-летняя посетительница кафе, она получила ожоги 25% тела. Остальные посетители были эвакуированы из горящего здания и не получили серьезных травм или ожогов.

Позднее в пресс-службе управления МВД по Ярославской области прокомментировали данный инцидент. Полицейские заявили, что специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на розыск лиц, причастных к преступлению. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Аналогичный инцидент произошел в Екатеринбурге в начале октября. Мужчина, недовольный действиями охранников кафе, забросал кафе «коктейлями Молотова». В момент совершения преступления внутри находились посетители. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, ему грозит до семи лет лишения свободы.