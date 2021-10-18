Экоблогер заявил о вырубке леса в курортной зоне под Омском

Вырубать лес начали в Чернолучинской рекреационно-курортной зоне под Омском. Раньше там было даже запрещено собирать валежник и разводить костры, заявил экоблогер Владимир Лифантьев. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Он рассказал, что 37 гектаров соснового леса в Красноярске вырубают «всплошную» и объясняют это жуком-короедом.

Может, и попалось несколько больных, не сплошняком же рубить? В основном увидел чистые, здоровые сосны. Пиломатериал из которых, кстати, в этом году на рынке подорожал в 4,5 раза. Ну что, ребята? Давайте вырубим последние леса в рекреационной зоне вокруг города! Нам же никому лес не нужен, не так ли? — обратился к аудитории блогер.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области сообщили, что сплошная вырубка необходима из-за прошедшего на этом участке леса крупного пожара в апреле 2020 года. Санитарная рубка закончится до конца года, и в апреле-мае 2022-го на участке высадят новые сосны.

Рубка ведётся на законных основаниях. Сплошная рубка рекомендована для того, чтобы не допустить распространения вредителей, — заявили в управлении.

Ранее жители деревень и экоактивисты в Красногорском районе Подмосковья подали в суд на комитет лесного хозяйства Московской области из-за безразличия к массовой вырубке леса. Это произошло из-за того, что бизнесмен, который арендует рекреационные земли для развития конного спорта, на самом деле строит коттеджи, а чиновники этого не замечают.