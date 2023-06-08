Двухлетняя девочка погибла в Ленобласти, выпав из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурино Ленинградской области двухлетняя девочка погибла, выпав из окна девятого этажа. Ребенка госпитализировали в больницу, врачи боролись за ее жизнь, но спасти пострадавшую им не удалось, рассказал «МК в Ленобласти» источник в правоохранительных органах.

Как уточняет издание, мать вместе с двухлетней дочерью на время ремонта в своей квартире переехала к отцу. По предварительным данным, женщина находилась с ребенком на кухне. Она отвлеклась, а когда обнаружила, что дочери нет, пошла в другую комнату. Мать увидела забравшуюся на подоконник у открытого окна дочь и закричала. Ребенок от испуга сорвался вниз.

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту трагедии. Отмечается, что девочка росла в полной семье. Ее мать работала налоговым инспектором и находилась в декретном отпуске, а отец работает монтажником.

30 мая в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. Мальчики гуляли во дворе дома, когда увидели ребенка, стоявшего на подоконнике возле открытого окна. Ребята залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее призвала в обязательном порядке оснащать блокираторами окна всех жилых новостроек для предотвращения выпадения детей. Парламентарий отметила, что москитные сетки не предотвращают трагедии.