Красноярские подростки спасли малыша от падения из окна

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В Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа, сообщили KP.RU в пресс-службе краевого управления МВД. За смелый поступок школьники Виктор Кучеров и Леонид Петряну получили поощрение от полицейских.

Как рассказали в пресс-службе, мальчики гуляли во дворе дома, когда увидели ребенка, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Ребята залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию.

В полиции уточнили, что 47-летняя мать двухлетнего мальчика все это время крепко спала после выпитого алкоголя. Ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и открыл окно. Спасшие малыша подростки безуспешно попытались разбудить женщину, после чего одели ребенка и забрали его с собой. Позже за мальчиком пришел старший брат.

В отношении матери ребенка составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Руководство МУ МВД России «Красноярское» приняло решение отметить смелый поступок подростков поощрением.

Ранее врачи в Сургуте спасли двухлетнего ребенка с химическими ожогами внутренних органов и отравлением. Малыш был госпитализирован после того, как выпил стеклоочиститель, и провел неделю в больнице.