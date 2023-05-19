Врачи в Сургуте спасли двухлетнего малыша с ожогами внутренностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетний ребенок провел неделю в больнице Сургута с химическими ожогами внутренних органов и отравлением, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что малыш был госпитализирован после того, как выпил стеклоочиститель.

Издание рассказывает, что инцидент произошел в квартире, где проживает семья ребенка. Пока мама была на кухне, мальчик играл в ванной, где достал с полки шкафчика красивую упаковку с голубой жидкостью и приятным запахом. После сделанного глотка ребенка вырвало. Родители, поняв, что случилось, вызвали скорую.

Как сообщает Mash, в больнице у мальчика диагностировали отравление средней тяжести и химические ожоги внутренних органов. Ребенку провели процедуры по промыванию желудка, после чего медики пронаблюдали за состоянием здоровья малыша в течение семи дней и, убедившись, что самое страшное позади, выписали его домой.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом, капсулу которого она нашла и проглотила. Мать ребенка в этот момент находилась дома, но не усмотрела за ним. Пострадавшая была госпитализирована в местную больницу, полиция проводит проверку случившегося.