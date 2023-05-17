Двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом В Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Даниловском районе Волгоградской области двухлетняя девочка отравилась найденным дома крысиным ядом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, мать ребенка находилась в этот момент дома.

Инспекторы ПДН выяснили, что отравление ребенок получил в результате употребления капсулы крысиного яда. Мама девочки находилась дома, но не усмотрела за ней, — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Уфе двухлетнего ребенка насмерть раздавил упавший телевизор. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого в Детской республиканской клинической больнице в Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, которую избивала собственная мать. Женщина утверждала, что дочь сама упала или ударилась. Однако характер увечий заставил врачей обратиться в полицию. Женщина арестована.