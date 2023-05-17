В Ингушетии скончалась четырехлетняя девочка, избитая матерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детской республиканской клинической больнице Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, которую избивала собственная мать, сообщает KP.RU. По информации издания, врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое, но надеялись на выздоровление. О смерти маленькой пациентки рассказал в соцсети глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Мне сообщили очень тяжелую весть. Умерла маленькая Самира. Детский организм не выдержал тех испытаний, которые выпали на ее короткую жизнь. Еще неделю назад мы все радовались, что Самира пришла в себя, у каждого из нас была надежда, что она пойдет на поправку, — написал Калиматов.

Как сообщает издание, девочку раньше уже госпитализировали с травмами. При этом мать заявляла, что Самира сама упала или ударилась. Однако в этот раз характер увечий заставил врачей обратиться в полицию. Против матери возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровья», женщина арестована и ждет окончания расследования, после чего предстанет перед судом. Глава Ингушетии пообещал, что «никто не уйдет от ответственности за это чудовищное преступление».

По информации издания, воспитанием Самиры и еще двоих детей в семье занимались мама и бабушка. Обе женщины часто прибегали к побоям, особенно после выпивки. О судьбе остальных детей не сообщается.

Об избиениях четырехлетней девочки стало известно 30 апреля. Ребенок был доставлен в больницу города Малгобек со следами побоев. Вместе с девочкой в госпитале оказались ее двухлетний брат и пятилетняя сестра. Следователи выяснили, что избили ребенка ее собственные мама и бабушка. Первую арестовали. 10 мая сообщалось, что Самира пришла в сознание.