Избитая мамой и бабушкой четырехлетняя девочка пришла в сознание Глава Ингушетии сообщил, что избитая мамой и бабушкой четырехлетняя девочка пришла в сознание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четырехлетняя девочка из Ингушетии, которая была избита 30 апреля собственными мамой и бабушкой, пришла в сознание, сообщил в Telegram глава региона Махмуд-Али Калиматов. По его словам, ребенка отключили от искусственной вентиляции легких, однако состояние девочки по-прежнему тяжелое.

Маленькая Самира, пострадавшая от жестокого обращения безответственных и бессердечных взрослых, наконец-то пришла в себя. Девочка в сознании и дышит сама, без помощи ИВЛ. Несмотря на положительную динамику, состояние Самиры пока остается тяжелым. Верим и молимся, чтобы детский организм справился со всеми недетскими тяготами, что свалились на него, — написал Калиматов.

Он подчеркнул, что все виновные в трагедии понесут соответствующее наказание, никто не уйдет от ответственности.

Об избиениях четырехлетней девочки стало известно 30 апреля. Ребенок был доставлен в больницу города Малгобек со следами побоев. Вместе с девочкой в госпитале оказались ее двухлетний брат и пятилетняя сестра. Следователи выяснили, что избили ребенка ее собственные мама и бабушка. Первую арестовали.

Ранее в Амурске Хабаровского края отец избил и изрезал свою пятимесячную дочь, не дождавшись дома ее мать, которая ушла пропивать пособие к соседу. Мужчину арестовали на пять суток, в его организме были найдены наркотические вещества. Сейчас малышку передали бабушке, они находятся в больнице.