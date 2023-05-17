Телевизор раздавил двухлетнего мальчика в Уфе

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В Уфе двухлетнего ребенка насмерть раздавил упавший телевизор, сообщает пресс-служба СУ СК по Башкирии. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Предварительно установлено, что на двухлетнего мальчика упал телевизор, когда он находился в квартире с няней. В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции, — говорится в сообщении.

Ранее в детской республиканской клинической больнице Ингушетии умерла четырехлетняя девочка, которую избивала собственная мать. Женщина утверждала, что дочь сама упала или ударилась. Однако характер увечий заставил врачей обратиться в полицию. Женщина арестована.

До этого в Екатеринбурге 24-летний местный житель задушил двухлетнюю падчерицу, когда мать ребенка ушла на работу. Трагический инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города. Мужчина утверждает, что случайно убил девочку, когда пытался ее успокоить.