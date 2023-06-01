В ГД рассказали, почему дети продолжают выпадать из окон Депутат Буцкая призвала ставить блокираторы на окна в новостройках, чтобы дети не выпадали

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Окна всех жилых новостроек необходимо в обязательном порядке оснащать блокираторами для предотвращения выпадения детей, рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарий отметила, что москитные сетки не предотвращают трагедии.

Первое, о чем должны задуматься родители летом, это москитные сетки, не защищают детей от выпадения из окон. Обязательно на окнах должны быть запирающие устройства. С этим есть проблема. Есть ГОСТ для оконных блокираторов, но, к сожалению, СНиП они не предусмотрены как обязательные для всех строящихся жилых домов. Все на усмотрение строителей. Захотят — поставят, захотят — не поставят, — добавила Буцкая.

По ее словам, с начала мая из окон выпали четыре ребенка.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 15-летние подростки спасли двухлетнего малыша, едва не выпавшего из окна второго этажа. За смелый поступок школьники Виктор Кучеров и Леонид Петряну получили поощрение от полицейских.

Мальчики гуляли во дворе дома, когда увидели ребенка, стоявшего на подоконнике возле открытого окна на втором этаже. Ребята залезли на соседский балкон, перелезли в окно квартиры, где стоял малыш, затащили его внутрь и вызвали полицию.

В полиции уточнили, что 47-летняя мать двухлетнего мальчика все это время крепко спала после выпитого алкоголя. Ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и открыл окно. Спасшие малыша подростки безуспешно попытались разбудить женщину, после чего одели ребенка и забрали его с собой. Позже за мальчиком пришел старший брат.