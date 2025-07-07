Теплоход превратился в ловушку для двух пьяных воров Два пьяных хулигана проникли на теплоход в Петербурге и пытались украсть рацию

В Санкт-Петербурге двое нетрезвых мужчин незаконно проникли на пришвартованный теплоход, сообщила пресс-служба транспортной полиции. Персонал судна обнаружил посторонних на борту и немедленно обратился в правоохранительные органы, заперев нарушителей, которые пытались также украсть рацию.

Злоумышленниками оказались 23-летний гражданин одной из стран СНГ и 25-летний житель Хабаровского края. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о краже, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Ранее в Мурино 26-летняя местная жительница обнаружила пропажу 100 тысяч рублей, которые хранились в холодильнике. Инцидент произошел в жилом доме на улице Авиаторов Балтики. По данным следствия, злоумышленник проник в квартиру на 18 этаже через незапертую входную дверь. Сотрудники полиции обнаружили на месте преступления отпечатки пальцев и следы обуви.

До этого в Москве неизвестный мужчина сорвал золотую цепочку с шеи женщины в автобусе после того, как она отказалась с ним знакомиться. Ущерб оценивается в 150 тысяч рублей. Преступник был оперативно задержан, однако к моменту ареста успел избавиться от похищенного украшения.