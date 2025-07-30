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30 июля 2025 в 10:39

Трамп раскрыл, как Эпштейн воровал у него девушек

Трамп рассказал о краже Эпштейном девушек из его спа-салона

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, «выкрал» девушек из спа-салона американского лидера Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, приводит заявление президента США издание Politico. По его словам, после этого инцидента общение с Эпштейном было прекращено.

Когда я узнал об этом, то сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое». Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда, — сказал глава Белого дома.

Ранее американские журналисты заявили, что дружба между Трампом и Эпштейном продолжалась в течение практически 15 лет. По их словам, они общались с 1990 по 2004 год. Президент США познакомился с финансистом, когда тот купил дом неподалеку от имения главы Белого дома Мар-а-Лаго. Они часто ходили друг к другу в гости и устраивали ужины с участием моделей.

Кроме того, в СМИ сообщили, что американский лидер пребывает в состоянии ярости из-за широкого внимания к делу Эпштейна. Трампа возмутила данная ситуация, так как он считает эту тему менее важной, чем другие насущные вопросы.

Дональд Трамп
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