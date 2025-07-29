Силовики задержали тайного вора в законе

В Москве правоохранительные органы задержали Алексея Иванова, подозреваемого в статусе тайного вора в законе, сообщает РБК. Операция проводилась силами сотрудников ГУУР МВД и ФСБ в элитном коттеджном поселке столицы.

53-летний Иванов, отец четверых детей и гражданский муж, ранее не судим и не находился в розыске. На допросе он отказался подтверждать или опровергать свою принадлежность к криминальной элите.

По данным следствия, мужчина контролировал сеть нелегальных казино в Нижнем Новгороде, с 2023 года получая половину их доходов. Правоохранители установили, что он поддерживал связи с местными криминальными авторитетами и регулярно присутствовал на их сходках.

Алексей Иванов имел лишь семь классов образования, не служил в армии и никогда официально не работал. Несмотря на связи с криминальным миром, в базах МВД отсутствовали даже его отпечатки пальцев и ДНК. Следствию удалось восстановить некоторые детали его прошлого только через имущественные сделки — около 15 лет назад он продал унаследованные от матери квартиру и земельный участок, а также владел квартирой в Кунцево, предположительно доставшейся от отца.

Вор тщательно контролировал круг общения, поддерживая контакты не более чем с тремя людьми. При обыске он добровольно передал пароли от телефона и планшета, но устройства оказались «чистыми» — без контактов, сообщений и любой другой информации.

Ранее стало известно, что известного криминального авторитета Игоря Кокунова по прозвищу Вася Бандит увезли из СИЗО «Матросская тишина» в больницу в тяжелом состоянии. 61-летнему мужчине стало плохо 24 июля в первой половине дня.