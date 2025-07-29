В Петербурге торжественно открыли площадь Хошимина В Петербурге открыли площадь Хошимина в честь первого президента Вьетнама

В Петербурге прошла церемония открытия площади Хошимина в честь первого президента Вьетнама Хо Ши Мина, сообщила пресс-служба администрации города. На церемонии выступил петербургский губернатор Александр Беглов.

Площадь Хошимина — символ преемственности поколений, нашей готовности развивать сотрудничество с Вьетнамом на уровне городов-побратимов <...>. Пусть этот день станет еще одним импульсом для нашего взаимодействия, — сказал губернатор.

Площадь находится на пересечении проспекта Просвещения и улицы Хошимина. На церемонии открытия прозвучали гимны России и Вьетнама. Вьетнамские артисты представили творческие номера, в том числе танец лотоса.

Ранее Беглов заявил, что Санкт-Петербург станет первым городом, использующим мессенджер МАХ для работы местных служб. По его словам, пилотный запуск уже состоялся и в приложении появились аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и информационно-справочной службы 122. Жители смогут писать в чате городских каналов или звонить напрямую через приложение.