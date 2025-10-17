Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео МВД опубликовало видео с допроса петербуржца, убившего участника СВО из ревности

МВД России опубликовало видео с допроса жителя Санкт-Петербурга, которого задержали по подозрению в расправе над участником специальной военной операции. На кадрах мужчина рассказывает о деталях совершенного им преступления.

По словам подозреваемого, он несколько раз ударил военнослужащего, а потом повез его в больницу в багажнике. Когда мужчина обнаружил, что боец не подает признаков жизни, то вывез его за город, обмотал тело цепью и сбросил в озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Конфликт закончился тем, что он умер. Я нанес ему телесные повреждения, ударил два раза по голове руками, один раз ногой, — отметил задержанный.

Ранее сообщалось, что 38-летний военный, проживающий в поселке Понтонный, пропал 6 октября, его родные забили тревогу. В ходе поисков правоохранители выяснили, что у него был конфликт с новым возлюбленным экс-супруги. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой подозреваемый избил оппонента до потери сознания.

