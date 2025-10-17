Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:42

Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео

МВД опубликовало видео с допроса петербуржца, убившего участника СВО из ревности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России опубликовало видео с допроса жителя Санкт-Петербурга, которого задержали по подозрению в расправе над участником специальной военной операции. На кадрах мужчина рассказывает о деталях совершенного им преступления.

По словам подозреваемого, он несколько раз ударил военнослужащего, а потом повез его в больницу в багажнике. Когда мужчина обнаружил, что боец не подает признаков жизни, то вывез его за город, обмотал тело цепью и сбросил в озеро в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Конфликт закончился тем, что он умер. Я нанес ему телесные повреждения, ударил два раза по голове руками, один раз ногой, — отметил задержанный.

Ранее сообщалось, что 38-летний военный, проживающий в поселке Понтонный, пропал 6 октября, его родные забили тревогу. В ходе поисков правоохранители выяснили, что у него был конфликт с новым возлюбленным экс-супруги. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой подозреваемый избил оппонента до потери сознания.

До этого в Кемерово возле одного из городских баров убили молодого человека. По словам очевидцев, парня зарезали в ходе драки на улице Дружбы в Южном микрорайоне. Убийца нанес ему смертельный удар ножом в грудь, после чего скрылся с места происшествия. От полученного ранения юноша скончался по пути в больницу.

убийства
Cанкт-Петербург
преступления
военнослужащие
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Действительно отличные»: Высоцкая ответила всем хейтерам ее сырников
Депортируемые из Финляндии мигранты пошли на отчаянный шаг
Мужчина внезапно напал на молодую девушку и угрожал ей ножом
Найдена странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Индия отказалась от российской нефти и газа? Что известно
Зеленскому устроили «холодный душ» в Вашингтоне: получит ли Киев Tomahawk?
Пенсионные баллы для молодежи: могут ли их cнизить, как влияют на выплаты
Раскрыто, где играет лучший футбольный бомбардир планеты среди молодежи
Российский боец рассказал о борьбе с хитроумной тактикой ВСУ
«Максимальное содействие»: в МИД назвали способы поддержки россиян в Латвии
Готовим окна к зиме: полный чек-лист
Стоматолог напомнил, как правильно чистить зубы
10 лучших рецептов с тыквой на осень: запеканки, супы и не только
Россия поможет КНДР с модернизацией ТЭЦ и ТЭС
Астролог сообщил, когда должна закончиться спецоперация на Украине
Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа
Macan раскрыл, когда уйдет служить в армию
Красноярский чиновник назвал жителей Сибири «одичавшими хохлами»
Гламурная блондинка убила четырех знакомых и травила собак: что известно
«Реальная возможность»: в Госдуме оценили создание туннеля «Путин — Трамп»
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.