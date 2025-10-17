Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 14:46

Полицейские разыскивают мужчину, забившего до смерти сестру и ее мужа

В Ростовской области разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ростовской области разыскивает жителя города Каменск-Шахтинский 1976 года рождения, подозреваемого в двойном убийстве, сообщили в управлении МВД России по региону. Мужчина передвигается на автомобиле Renault Logan серого цвета. По данным Telegram-канала «112», он забил до смерти родную сестру и ее мужа.

Сотрудники ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» и регионального УУР разыскивают подозреваемого: Миляева Федора Владимировича, 02.03.1976 года рождения. Он подозревается в совершении двойного убийства, — заявили в ведомстве.

Как уточнил канал, подозреваемый приехал в гости к сестре и ее мужу, где между ними произошел конфликт. В ходе перепалки он схватил молоток и нанес супругам смертельные травмы, после чего скрылся.

Ранее в Пермском крае суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя, забившего до смерти собственную мать. Осужденный, будучи в длительном запое, поссорился с женщиной и избил ее. Она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, ряда переломов лицевых костей и обширных кровоизлияний.

Ростовская область
убийства
розыск
полиция
МВД
