Девушка по ошибке выбросила 6 млн рублей на свалку

В Завитинске Амурской области девушка случайно выбросила 6 млн рублей, доставшихся ей по наследству, сообщает Telegram-канал Baza. Деньги нашли ее соседи, которые сначала все отрицали, а потом признались, что потратили часть суммы и купили новый дом.

По данным канала, отец девушки скончался в начале июля. После похорон она занялась уборкой в его доме, собрала старые вещи и вывезла их на свалку. Позже россиянка вспомнила, что отец откладывал 6 млн рублей на покупку жилья в Подмосковье, но найти деньги не смогла — ни в доме, ни на счетах.

В то же время в городе пошли слухи, что соседи Наталья Б. и Эдуард К. обнаружили большую сумму денег. Наталья решила поговорить с ними лично, но это не помогло. Тогда она обратилась в полицию. В ходе расследования Наталья призналась, что нашла деньги в упаковках из-под муки. Часть средств она потратила на алкоголь и развлечения, остальные якобы украли подростки. Хотя на самом деле на тот момент Наталья уже купила жилье.

Ранее в Санкт-Петербурге на Васильевском острове неизвестные похитили из квартиры 69-летнего филолога имущество на 1,3 млн рублей, включая деньги, драгоценности и платиновые столовые приборы из сейфа. Злоумышленники вскрыли его, не повредив дверь, с помощью ключа. Расследование затрудняет отсутствие видеонаблюдения.