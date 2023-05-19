Детей из Донбасса назвали мигрантами в ростовской методичке для психологов

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В Ростове-на-Дону выпустили методичку для психологов и волонтеров, в которой назвали детей из Донбасса мигрантами. Брошюру напечатал на президентский грант местный Центр социальных услуг и профилактики насилия «Ресурс». Директор центра Елена Золотилова отметила в беседе с изданием «Подъем», что термин «подростки-мигранты» был указан по привычке, потому что именно так раньше называли прибывших с Украины детей.

Это было достаточно распространенное понятие для детей из Украины. Это не говорит о том, что мы как-то их выделяем. Теперь политически — да, это неправильно, это я совершенно четко понимаю. Действительно, большая промашка, — пояснила директор.

По словам Золотиловой, в Ростовскую область до сих приезжают дети не только из новых регионов России, но и с Украины. Директор уточнила, что на эту формулировку не обратили внимания ни те, кто ею пользуются, ни подростки, хотя методичка была передана в 10 школ.

Сенатор от ДНР Наталья Никонорова ранее рассказала, что ученикам вузов из новых регионов России планируют предоставить возможность переводиться на обучение в другие институты по всей России. По ее словам, студенты смогут вернуться обратно в вузы ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей после стабилизации ситуации.