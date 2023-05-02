Студентов из ДНР предложили временно переводить в другие вузы России Сенатор от ДНР выступила за временный перевод студентов из новых регионов в другие вузы России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за работы большинства вузов в новых регионах России в дистанционном формате страдает качество обучения, рассказала сенатор от ДНР Наталья Никонорова. В беседе с «Парламентской газетой» она пояснила, что, в связи с этим, планируется предложить студентам из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей временно переводиться на обучение в другие учебные заведения России.

Наиболее удобный для этого механизм — заключение договоров о целевом обучении. <...> В этом случае заказчик оплатит обучение студента в другом вузе, а затем он как дипломированный специалист вернется, чтобы работать дома, в Донбассе. Такой вариант предложили сами студенты, мы хотим его предложить для обсуждения федеральному Минобрнауки, — отметила сенатор.

По словам Никоноровой, в таком случае нужно будет разработать механизм, благодаря которому студенты смогут вернуться в институты и университеты в родных регионах в случае стабилизации ситуации. При этом на данный момент в российских вузах не предусмотрены отдельные квоты для абитуриентов из новых территорий. Сенатор уточнила, что бывшие школьники смогут воспользоваться общими квотами, то есть целевыми направлениями, квотами для детей сирот и социально незащищенных категорий, а также для детей военнослужащих, в том числе тех, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в 2023 году Министерство науки и высшего образования начнет тестировать новую систему преподавания на нескольких вузах. Для этого министерство подберет несколько вузов в разных регионах, включая классические вузы и технические институты.