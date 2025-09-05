Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:04

Деревянный мост рухнул на трассе в российском регионе

В Хабаровском крае разрушился мост на трассе «Селехино — Николаевск-на-Амуре»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Прокуратура Хабаровского края инициировала проверку по факту обрушения деревянного моста, сообщило региональное надзорное ведомство. Конструкция расположена на трассе «Селихино — Николаевск-на-Амуре».

В пятницу, 5 сентября, утром КГКУ «Хабаровскуправтодор» ввело временное ограничение на движение грузового транспорта массой более 16 тонн по региональной автодороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре» из-за частичного разрушения моста через реку Татарка. Позднее власти полностью запретили движение для всех видов транспорта.

В сообщении говорится, что в Ульчском районе ведомство проводит проверку в связи с разрушением мостового сооружения. Прокуроры дадут оценку деятельности должностных лиц КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог», которое несет ответственность за содержание и эксплуатацию моста. Ведомство также взяло на особый контроль ход ремонтно-восстановительных работ на поврежденном мосту, чтобы обеспечить своевременное возобновление транспортного сообщения.

Ранее автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Амурской области. Конструкция упала после проезда грузовика, который перевозил вес, не соответствующий установленной для фур норме.

Хабаровский край
мосты
разрушения
прокуратура
