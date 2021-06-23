Объединение башкирских юристов возглавит чиновник из Госдумы

Председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов Руслан Зайнуллин в ходе общего собрания организации сообщил, что собирается снять с себя полномочия, и представил в качестве своей преемницы заместителя руководителя аппарата комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирину Панькину, которая является уроженкой Башкортостана. Члены отделения приняли её кандидатуру, сообщили NEWS.ru в пресс-службе объединения.

Панькина заявила, что Башкортостанскому отделению предстоит большой объём работы, в том числе и по генерированию новых предложений, которые могут стать законодательными инициативами.

В собрании, помимо членов организации, приняли участие глава местного правительства Андрей Назаров и руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Башкирский премьер в приветственном слове отметил, что местное отделение ассоциации сейчас одно из самых больших в стране. Оно часто занимало лидирующие позиции и сейчас остаётся в первой тройке.

Приближается 15-летие республиканского отделения Ассоциации, которое за период своей работы зарекомендовало себя как одно из передовых отделений, традиционно оказывающееся в тройке лучших по итогам подведения ежегодных рейтингов, — подчеркнул он.

Председатель Зайнуллин выступил с отчётным докладом по итогам деятельности отделения в первом полугодии 2021 года. По его данным, несмотря на ограничения, отделение активно проявило себя в решении вопросов взаимодействия с государственными и негосударственными секторами. В частности, совместно с Институтом права БашГУ был запущен масштабный проект по оказанию выездной бесплатной юридической помощи «Юридический доктор». Бесплатные юридические консультации проводили опытные квалифицированные юристы БО АЮР и студенты Института права — члены Совета молодых юристов БО АЮР.

Кроме того, впервые в регионе отделением АЮР был открыт онлайн-центр бесплатной юридической помощи «Просто Право», в рамках которого жители городов и районов республики получают бесплатную юридическую помощь непосредственно от специалистов республиканских ведомств. Часть обращений, носивших проблемный характер, была взята на контроль и передана на рассмотрение в профильные ведомства.

Также 31 мая 2021 года завершилась реализация проекта «Правовая помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам РБ», разработанного Башкортостанским отделением АЮР в рамках грантовой деятельности. Данный проект осуществлялся с привлечением общественных помощников. Так, в десяти муниципалитетах Республики Башкортостан вместе с юристами работали волонтёры, председатели советов ветеранов.

Кроме того, были организованы правовые лекции для ветеранов и пенсионеров. В итоге более 50 пенсионеров получили разъяснения по актуальным проблемам ЖКХ, оказанию медицинской помощи, пособиям и льготам.

Ранее Крашенинников заявил, что в России вакцинация, в том числе от коронавируса, добровольная. По его словам, законодательно ограничить права граждан, которые отказываются от прививок, невозможно.