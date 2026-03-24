24 марта 2026 в 09:22

Что известно о последствиях смертельного взрыва в Севастополе

Периметр многоквартирных домов в Севастополе оцепили после взрыва

Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Последствия взрыва в жилом доме в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Периметр многоквартирных домов на улице Павла Корчагина в Севастополе оцеплен после ночного взрыва, жильцы пока не могут попасть в свои квартиры, передает ТАСС. На месте находятся спасательные службы, техника и правоохранители. В материале сказано, что на десятки метров вокруг раскидало выбитые взрывной волной стекла.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина, 14, пострадали восемь человек. По его словам, еще двое погибли.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи пожара, охватившего жилой многоквартирный дом в Москве. В результате трагедии погибло трое человек, еще четверо получили травмы.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.

Севастополь
взрывы
дома
жильцы
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

