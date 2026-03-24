Что известно о последствиях смертельного взрыва в Севастополе Периметр многоквартирных домов в Севастополе оцепили после взрыва

Периметр многоквартирных домов на улице Павла Корчагина в Севастополе оцеплен после ночного взрыва, жильцы пока не могут попасть в свои квартиры, передает ТАСС. На месте находятся спасательные службы, техника и правоохранители. В материале сказано, что на десятки метров вокруг раскидало выбитые взрывной волной стекла.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина, 14, пострадали восемь человек. По его словам, еще двое погибли.

Утром 24 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской, Липецкой областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым, Московский регион и акваторию Черного моря.