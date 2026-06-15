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15 июня 2026 в 11:05

В Тульской области раскрыли, что будет с пострадавшими при атаке БПЛА

Пострадавшим при атаке БПЛА в Тульской области предоставят выплаты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Власти Тульской области предоставят выплаты пострадавшим в связи атакой беспилотников ночью 15 июня, сообщил в мессенджере МАКС губернатор Дмитрий Миляев после заседания оперативного штаба. По его словам, помощь также оказывают медики.

Заслушал доклады о ходе устранения последствий атаки украинских беспилотников и об оказании медицинской помощи пострадавшим. Главное сейчас — их жизнь и здоровье. Медики делают все возможное. Всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества, — отметил Миляев.

Ранее губернатор региона сообщил, что жилой сектор Тулы подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека.

До этого губернатор Александр Хинштейн передавал, что две женщины пострадали в приграничных районах Курской области в результате атак дронов ВСУ, обе госпитализированы. Один дрон атаковал город Рыльск, где 58-летняя местная жительница получила осколочное ранение правой голени, а второй БПЛА нанес удар по частному дому в деревне Гирьи Беловского района.

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Тульская область
БПЛА
Дмитрий Миляев
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