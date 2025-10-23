Число пострадавших при взрыве в Копейске приблизилось к 20

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 18 человек

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 18 человек, сообщили ТАСС оперативные службы. При этом 13 раненым оказывают помощь амбулаторно.

В результате взрыва на предприятии пострадали 18 человек, из них 13 помощь оказана амбулаторно, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о мощном взрыве, произошедшем на промышленном предприятии в Копейске. По словам главы региона, в результате инцидента имеются жертвы. На место происшествия оперативно прибыли все необходимые аварийные и спасательные службы.

Позже появилась информация, что число жертв взрыва увеличилось до 12 человек. По этим же данным, семь граждан получили повреждения, причем части пострадавших была предоставлена амбулаторная медицинская помощь.

Отмечается, что спасательная операция на месте взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области продолжается с привлечением профессионалов мобильного отряда. Работы направлены на полную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.