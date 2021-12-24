Бурятские лесники призвали защитить ели во время праздников

Кикинское лесничество (Бурятия, Прибайкальский район) вместе с членами школьного лесничества «Лесная сказка» провели акцию «Сохраним лесную красавицу» в целях сохранения леса во время новогодних праздников, сообщает «МК в Бурятии». Школьники в образах Деда Мороза и Снегурочки поговорили с гостями в местности Хаим и раздали листовки. Они объяснили важность защитить леса региона и почему нельзя срубать деревья для новогодних праздников.

Мы с ребятами устраиваем подобную акцию не первый раз. Жители внимательно слушают детишек, задают вопросы и искренне радуются сладостям. Так подрастающее поколение вносит вклад в сбережение наших лесов и появление новогоднего настроения, — рассказала главный лесничий Лариса Зайцева.

Ранее лесные питомники Комитета лесного хозяйства Московской области разрешили срубать ели к Новому году на своей территории. Подобные акции проводятся третий год и являются профилактикой незаконных рубок, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Также сообщалось, что главную новогоднюю ёлку страны привезли на Красную площадь в Москве. На кадрах видно, как грузовик въезжает на площадь и останавливается у ворот Спасской башни. Дереву 90 лет.