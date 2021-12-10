Лесные питомники в Подмосковье позволят рубить свои ели к Новому году

Лесные питомники Комитета лесного хозяйства Московской области с 13 декабря разрешат срубать ели к Новому году на своей территории, сообщает «Радио 1». Подобные акции проводятся третий год и являются профилактикой незаконных рубок, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ведь мы говорим не только о запретительных мерах — что нельзя рубить в подмосковных лесах деревья к Новому году, речь о том, где и как это можно сделать, если очень хочется взять в руки пилу или топор. Спрос на такую услугу в области есть, на плантации приезжают целыми семьями, и многие даже хотят сделать выбор ёлки в лесном питомнике семейной традицией, — сообщил он.

Срубить ёлку можно будет в Дмитровском и Сергиево-Посадском питомниках до 7 января. Дерево до полутора метров будет стоить от 300 рублей, двухметровая ель — от 800. Можно и вовсе приобрести хвойный лапник по 30 рублей за ветку. Спиливать дерево можно самостоятельно или с помощью сотрудников — за дополнительную плату.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева предупредила, что огромный интерес котов к новогодним ёлкам в доме побороть не удастся. По её словам, животные воспринимают ёлку как свою игрушку, а движущиеся огоньки гирлянд будят в них охотничий инстинкт. Гольнева советует следить за тем, чтобы питомец не навредил себе во время игр.