В Москве на Красную площадь доставили главную новогоднюю ёлку страны

Главную новогоднюю ёлку страны привезли на Красную площадь в Москве. Видеозапись с доставкой ели опубликовали «Известия».

На кадрах видно, как грузовик въезжает на площадь и останавливается у ворот Спасской башни. В этом году главное новогоднее дерево страны было спилено в деревне Новопареево в Щёлковском районе Подмосковья. Дереву 90 лет.

Кремль в этом году украсит новогодняя ель высотой 28 метров. Диаметр ствола новогодней кремлёвской ёлки составляет 56 см, размах нижних ветвей — около 10 метров.

В прошлом году главную новогоднюю ёлку страны доставили в столицу из Нарофоминского района, ей было более 100 лет. В 2019 году ёлку доставили из Можайского городского округа, её срубили в Бородинском лесничестве.

Ранее сообщалось, что в Киеве в прошлом году во время торжественной церемонии зажигания огней на главной ёлке страны произошёл пожар. Из-за пиротехники на новогоднем дереве вспыхнула гирлянда. В зажигании огней принимал участие мэр Киева Виталий Кличко.