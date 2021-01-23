Бросившего снежок в полицию на митинге жителя Красноярска задержали

https://static.news.ru/photo/38e6ba56-5e1b-11eb-9bdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали жителя Красноярска, который бросил в силовиков снежком во время несанкционированной акции протеста. Об этом на следующий день после митинга в разговоре с журналистами сообщил начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

В Красноярске во время акции задержали примерно десять человек. Некоторые из митингующих бросали дымовые шашки. Иные ограничивались снежками. Одного из последних, в частности, тоже задержали. Мужчине инкриминируют нападение на сотрудника полиции, охранявшего правопорядок. Задержанный бросал в направлении силовиков куски снега и бутылку. Один из правоохранителей получил травму, степень которой уточняется.

Личность нападавшего установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель Красноярска. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — цитирует Юрченко РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, на несанкционированных акциях протеста, прошедших 23 января в российских городах, в подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы не препятствовали работе СМИ. Тем не менее около 40 журналистов были всё-таки задержаны, но их всех почти сразу отпустили после проверки документов, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.