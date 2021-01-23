В СЖР сообщили о задержании нескольких десятков журналистов

https://static.news.ru/photo/da7aaf0e-5e1a-11eb-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На несанкционированных акциях протеста, прошедших 23 января в российских городах, в подавляющем большинстве случаев правоохранительные органы не препятствовали работе СМИ. Тем не менее около 40 журналистов были всё-таки задержаны, но их всех почти сразу отпустили после проверки документов, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

Пока точную цифру я сказать не могу, но примерно несколько десятков, около 40 или больше журналистов были задержаны, практически сразу почти все были отпущены или доставлены в отделения и после этого отпущены. Несколько человек получили ранения во время столкновений, но не тяжелые, у кого-то была разбита техника, — сообщил «Интерфаксу» Соловьёв.

Глава СЖР пообещал разобраться со всеми случаями задержаний. Он назвал недопустимыми действия правоохранителей, если журналист имел отличительные знаки прессы и удостоверение. По данным СЖР, больше всего задержанных представителей СМИ было в Санкт-Петербурге.

Каждый случай, когда есть повреждения, должен быть рассмотрен, и при необходимости наш Центр правовой защиты журналистов готов оказать помощь, — подчеркнул Соловьёв.

Как писал NEWS.ru, корреспондентка The Insider Вера Рябицкая рассказала, что её избили и задержали во время её работы по освещению несанкционированной акции протеста на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Она пояснила, что из-за одежды её приняли за мужчину и обращались крайне жёстко, оскорбляли, говорили «туда его, сюда его», кидали с места на место. У неё выпали вещи, потом вернули только телефон и штатив, а пауэрбанк не вернули.

В субботу во многих российских городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту.