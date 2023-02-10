Боец ВС России рассказал об эффективности БПЛА на Запорожье РИА Новости: российские БПЛА выявляют на Запорожском направлении до 50 целей еженедельно

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Боец, работающий с беспилотниками, заявил РИА Новости, что аппараты Вооруженных сил России еженедельно выявляют на Запорожском направлении до 50 целей. По его словам, БПЛА «Орлан-10» помогают в воздушной разведке и корректировке артиллерии.

В день запускаются две наши «птички». То есть, это - день и ночь. Работаем практически постоянно. Чаще это живая сила противника. И также небронированная техника противника. За неделю, наверное, около 50 [целей выявляется], — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что «Орлан-10» проводит в небе не менее десяти часов.

Ранее стало известно, что на испытания в зону СВО отправлена первая партия новых разведывательно-ударных дронов-камикадзе РУД-250, которые скоро поступят на вооружение российской армии.

Ранее президент американской SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами. Она подчеркнула, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети Starlink прежде всего в гуманитарных целях, а управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.