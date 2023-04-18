Блуждавшего по лесу четыре дня мужчину спасли в Новосибирской области В Новосибирской области сотрудники Минприроды нашли блуждавшего четыре дня по лесу мужчину

Фото: Минприроды РФ

В Новосибирской области спасли заблудившегося четыре дня назад в лесу жителя деревни Шипунова. Сотрудники Минприроды обнаружили его в заказнике «Инской». К этому моменту мужчина сильно замерз и мог бы не пережить еще одну ночь, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на Telegram-канал министра природных ресурсов региона Евгения Шестернина.

Еще одну ночь на морозе он вряд ли бы пережил, — отметил Шестерин.

Известно, что мужчина ушел из дома 14 апреля и пропал, обнаружить его удалось только 18 апреля. Специалисты Минприроды передали пострадавшего родственникам.

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