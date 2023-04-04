Отца известного хоккеиста нашли утонувшим в пруду Найдено тело отца хоккеиста «Сочи» Мичкова

Фото: vk.com/lizaalert_real

Тело отца хоккеиста Матвея Мичкова Андрея нашли в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус в Краснодарском крае. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края NEWS.ru подтвердили смерть мужчины.

Да, уже знаем [о его гибели], — сообщили поисковики.

Отмечается, что вечером 2 апреля Андрей Мичков вышел из дома по этому адресу, а затем с ним пропала связь. О характере смерти отца хоккеиста сообщат после расследования всех обстоятельств.

Матвей Мичков играет в петербургском отделении хоккейного клуба СКА. Вторую часть сезона КХЛ он находился в аренде у хоккейного клуба «Сочи». Полтора года назад спортсмен стал самым молодым игроком в истории отечественных национальных команд, побив рекорд Владислава Третьяка.

Ранее в Сочи пропадал участник второго сезона шоу «Фабрика звезд» Константин Легостаев. В октябре певец пропал на сутки во время купания в море. Тревогу из-за исчезновения артиста забил менеджер Владимир Белов. 2 октября Легостаев нырнул в Черное море, но так и не выплыл на берег. В поисках певца участвовали волонтеры и полиция. Мужчина заблудился на воде и чудом смог выжить, пробыв на плаву всю ночь.