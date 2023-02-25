Спасение потерявшейся на льду Байкала туристки попало на видео

Фото: 38.mchs.gov.ru

В Иркутской области сотрудники МЧС за пару часов смогли найти потерявшуюся на льду Байкала туристку 1981 года рождения, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Женщина зарегистрировала свой маршрут на сайте МЧС. В путешествие она отправилась с берега ночью, ориентируясь на огни соседней деревни в 40 километрах от точки старта. Но девушка не рассчитала свои силы, задержалась в пути и на рассвете потеряла ориентир, из-за чего обратилась за помощью к спасателям.

Спасатели в течение двух часов обследовали местность. Сложность заключалось в том, что женщина не могла сориентировать спасателей по месту нахождения, а интернет отсутствовал. Все это время спасатели по сотовому телефону поддерживали разговор с туристской, а позже ей удалось загрузить карту и прислать свои координаты, — говорится в сообщении областного МЧС.

В итоге спасатели напоили туристку теплым чаем и доставили в Листвянку. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

В конце января на льду Невы в Санкт-Петербурге было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Отмечается, что рядом с телом были найдены канцелярский нож, а также бутылка с зажигательной смесью. Следы на замерзшей воде показывали, что некоторое время мужчина шел по озеру.