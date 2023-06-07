«Бил тростью»: очевидец раскрыл подробности драки подростков с пенсионером Подросток раскрыл подробности драки с пенсионером в Оренбурге

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Подросток, который стал свидетелем драки своего друга с пенсионером в дворе мноквартирного дома в Оренбурге, рассказал NEWS.ru, что пожилые люди оскорбляли детей, присевших рядом с ним на скамейку. По его словам, сначала на детей набросилась женщина, которая попыталась их выгнать со скамейки, а затем к конфликту подключился пожилой мужчина. Ребенок отметил, что мужчина ударил друга подростка тростью по локтю, после чего тот обратился в травмпункт.

Все началось с того, что мы присели на лавочку посидеть, отдохнуть и покататься. В какой-то момент одна из бабушек начала матом орать на нас из-за этого, что никто не решился уйти. Тогда она снова заорала с матом и начала хватать нас за вещи и выталкивать с лавочками. На видео видно, как она бьет нашего друга, который остался сидеть, такой маленький мальчик. А потом подключился дедушка, который бил металлической тростью, он ударил еще одного мальчика со спины по локтю, и тот после обратился в травмпункт, оказалось, что у него перелом, — рассказал подросток.

По сведениям портала «Урал56.ру» конфликт произошел 6 июня на улице Чкалова. Дети разъезжали перед пожилыми людьми на самокатах. Сначала взрослые попросили ребят уйти на детскую площадку, но они не послушались. Одна из женщин стала спихивать ребенка со скамейки, а один из пенсионеров ударил мальчика тростью. В тот же день в полицию поступило сообщение из медицинской организации о получении травмы несовершеннолетним во дворе дома.

24 мая на юге Москвы внук ударил бабушку гантелью и после этого задушил шнурком от ботинок. Пенсионерка скончалась на месте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».