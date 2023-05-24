Москвич ударил гантелью и задушил шнурком свою бабушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юге Москвы внук ударил бабушку гантелью и после этого задушил шнурком от ботинок, сообщили в Telegram-канале столичного управления СК. Пенсионерка скончалась на месте, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным следствия, 24 мая 2023 мужчина 1996 года рождения, находясь в квартире жилого дома, расположенного на улице Братеевская в городе Москве, нанес своей 70-летней бабушке удары грифом гантели по голове, после чего, увидев, что родственница не умерла, взял шнурок от ботинок и задушил ее, — сообщили в СУ СК по Москве.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, ожидается избрание меры пресечения.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, внук убитой женщины состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее на северо-западе Москвы зарезали 90-летнюю пенсионерку, труп которой 1 мая обнаружили в квартире жилого дома на улице Расплетина. Полицейские при обследовании тела установили, что погибшей нанесли несколько ножевых ранений в живот. По подозрению в убийстве была задержана дочь старушки, предположительно, напавшая на престарелую мать с ножом в ходе бытовой ссоры.